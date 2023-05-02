بغداد 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بلقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف والوفد المرافق لها، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وتناولت مباحثات مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي.وواكبت صحف الاثنين الأحداث في السودان واستمرار القتال والقصف رغم وجود الهدنة وموافقة طرفي النزاع على إرسال ممثلين للتفاوض لحل الأزمة.وتابعت الصحف العراقية تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مبرزة استشهاد فلسطيني، وإصابة آخرين، أثناء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر بمدينة أريحا الخاضعة لحصار إسرائيلي منذ أسبوعين.// انتهى //12:01ت م0043