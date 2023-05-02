طريف 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واسنفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية 355 جولة رقابية منها 294 لأعمال الرقابة الصحية و61 جولة للأعمال المهنية خلال شهر أبريل الماضي 2023م على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمباني تحت الإنشاء.وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية أسفرت عن تحرير 87 مخالفة وإغلاق منشأة واحدة ومصادرة 125 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية وطُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا, مؤكدةً استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940.// انتهى //12:07ت م0044