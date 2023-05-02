البدائع 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واسشغّل تجمع القصيم الصحي مركز الرعاية الصحية الأولية بالبدائع الوسطى في محافظة البدائع ، مركزاً مناوباً لتقديم الرعاية الصحية العاجلة للمستفيدين ، على مدار أربع وعشرين ساعة طوال أيام الأسبوع.وأوضح التجمع أن تشغيل المركز يهدف إلى تمكين الحالات المرضية الطارئة "الباردة"، من الوصول للخدمة الطبية بشكل أسرع وتقديم الرعاية الطبية لها دون تأخير ، إضافةً إلى فك الضغط والازدحام عن طوارئ مستشفى البدائع العام.وبيّن التجمع أن اختياره لمركز الرعاية الصحية الأولية المناوبة لتقديم الرعاية العاجلة يتم تحديدها بدقة وعناية تمكن جميع المستفيدين من سهولة وسرعة الوصول إليها من مختلف الأحياء، مشيراً إلى أنه روعي في اختياره تغطيته لأكبر نطاق جغرافي ، وكثافة سكانية.وأكد أن تشغيل المراكز الصحية ‏بنظام الرعاية العاجلة هو أحد مشاريع التطوير في برنامج التحول الصحي الشامل والمتكامل ، الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية متطلباتهم من المراكز الصحية في عموم المناطق مراعاةً لظروفهم الاجتماعية ، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي وطموح.// انتهى //12:08ت م0045