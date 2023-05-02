جدة 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واسحمّلت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان في سجون الاحتلال نتيجة سياسة إهمال طبي.وأدانت جميع الإجراءات الإسرائيلية التعسفية والمعاملة غير الإنسانية ضد الأسرى الفلسطينيين، وحرمانهم من الحقوق الأساسية التي كفلتها لهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.وأكدت منظمة التعاون الإسلامي وقوفها إلى جانب الأسرى الفلسطينيين، مطالبة الهيئات الدولية المختصة بالتدخل السريع لحماية حقوقهم والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، من أجل وقف انتهاكاتها المستمرة ضدهم والإفراج الفوري عنهم.// انتهى //12:08ت م0046