الرياض 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واسأعلن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين اليوم تعيين عبدالمجيد الرشودي أمينًا عامًا للهيئة السعودية للمقاولين ابتداءً من 1 مايو 2023م, راجيًا له التوفيق والسداد في مسيرته مع الهيئة.ويحمل الرشودي خبرة تمتد لأكثر من 21 عامًا تنقَّل من خلالها بالعمل في عدة مجالات في القطاع الحكومي والخاص، حتى شغل في آخرها منصب وكيل وزارةالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية، كما أنه متخصص في إدارة الأعمال والإستراتيجيات.// انتهى //12:08ت م0047