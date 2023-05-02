اقتصادي / مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين يعيّن الرشودي أمينًا عامًا للهيئة
الثلاثاء 1444/10/12 هـ الموافق 2023/05/02 م واس
الرياض 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واس
أعلن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين اليوم تعيين عبدالمجيد الرشودي أمينًا عامًا للهيئة السعودية للمقاولين ابتداءً من 1 مايو 2023م, راجيًا له التوفيق والسداد في مسيرته مع الهيئة.
ويحمل الرشودي خبرة تمتد لأكثر من 21 عامًا تنقَّل من خلالها بالعمل في عدة مجالات في القطاع الحكومي والخاص، حتى شغل في آخرها منصب وكيل وزارة
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية، كما أنه متخصص في إدارة الأعمال والإستراتيجيات.
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12:08ت م
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