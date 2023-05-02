القدس المحتلة 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واسأقدم مستوطنون اليوم على تجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، في قرية كيسان شرق مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.وأفاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حسين برنجية أن العشرات من المستوطنين اقتحموا قرية كيسان، وأقدموا على تجريف عشرات الدونمات الزراعية، تمهيداً لشق طريق استيطاني، لربط مستوطنات جنوب مدينة بيت لحم.في السياق ذاته ، جدد مستوطنون اليوم عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.وذكر تقرير شهري لوزارة الأوقاف الفلسطينية أن المستوطنين اقتحموا الأقصى 19 مرة الشهر الماضي، وتم منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف 61 مرة، في تصاعد للاعتداءات على المقدسات وحرية العبادة.// انتهى //13:03ت م0049